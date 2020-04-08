Поти, Грузия, , 14:52 — REGNUM Военные корабли НАТО, прибывшие в грузинский порт Поти, проведут запланированные совместные с Грузией учения с учетом противоэпидемиологических мероприятий, принятых для препятствия распространению коронавируса, об этом сообщает пресс-служба грузинского МИД.

«Визит подразделения в Грузию осуществляется в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ и Национального центра контроля заболеваний», — говорится в заявлении пресс-службы.

По данным дипломатического ведомства, все учения будут проходить без непосредственного контакта экипажей, общение с представителями военного альянса будет проходить через средства связи, в том числе посредством видеоконференций.

Планируется, что корабли уйдут из территориальных вод Грузии 10 апреля.