Махачкала, , 14:48 — REGNUM Мотострелки соединения 58-й общевойсковой армии в Дагестане приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения в 2020 году. Пройдут занятия по тактической, разведывательной и огневой подготовке личного состава на полигоне Дальний, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе Южного военного округа.

Практические упражнения проведут в ночное время. Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из стрелкового оружия, боевых машин пехоты (БМП), танков, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов и минометов.

Водители сдадут зачеты по вождению БМП и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе на горных серпантинах, а также на участках с вязким грунтом.

Всего в занятиях задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники. Отмечается, что особое внимание в ходе сдачи нормативов будет уделено оценке навыков владения современными БМП-3, которые поступили на вооружение соединения мотострелков в 2019 году.