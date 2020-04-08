Москва, , 14:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин готовится выступить с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось 8 апреля в эфире Первого канала.

Объявление с анонсом телеобращения главы государства появилось в прямом эфире. Указано, что оно состоится «в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что селекторное совещание Путина с главами регионов, намеченное на 8 апреля и посвящённое борьбе с коронавирусом, начнётся с «большого вступительного слова».

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