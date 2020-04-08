Джакарта, , 14:27 — REGNUM Парламент Индонезии попросил министерство иностранных дел ужесточить проверку потока прибывающих и выезжающих в страну людей, сообщает Antara.

В Парламенте отметили, что это необходимо сделать в связи с пандемией COVID-19 в Индонезии.

«Мы также просим министерство иностранных дел оптимизировать связи с индонезийскими гражданами в каждой стране», — заявила председатель первой комиссии парламента Индонезии Меутия Хафид.

По её словам, комиссия высоко оценила шаги, предпринятые МИД Индонезии по защите граждан страны и расширению международного сотрудничества во время глобальной пандемии COVID-19.

Парламент также обратился к министерству иностранных дел страны с просьбой оптимизировать бюджет путем перераспределения средств в размере 100 млрд рупий для защиты граждан Индонезии за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий вооруженных сил Индонезии Хади Тжахжанто попросил курсантов помочь правительству и обществу справиться с пандемией COVID-19.

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