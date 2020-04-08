Киев, , 15:18 — REGNUM Верховная рада Украины должна срочно ликвидировать «законодательный спам», который мешает принять во втором чтении законопроект о национализированных банках. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Гончарука, авторы более 16 тыс. правок, которыми было заблокировано голосование за этот законопроект, шантажируют власть дефолтом.

«Дефолт — выгодный сценарий для некоторых олигархов, но наихудший сценарий для простых людей. Украинским семьям будет очень тяжело, а некоторым даже невозможно пережить этот удар. Экономическая ситуация может быть похожей на 1990−1991 года», — написал он.

Гончарук призвал Верховную раду срочно ввести законодательный механизм работы с подобным «законодательным спамом».

«Политический терроризм — именно такая аналогия приходит в голову, когда начинаешь анализировать ситуацию вокруг рассмотрения законопроекта «о банках». А переговоров с террористами не ведут», — подчеркнул он.

Напомним, украинские СМИ назвали закон о национализированных банках «антиколомойским», поскольку он якобы призван не допустить возвращения национализированного «Приватбанка» украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Руслан Бортник рассказал, что так называемый «антиколомойский закон» не имеет практически никакого отношения к «Приватбанку». Его главная задача — вывести Национальный банк из правового поля Украины и предоставить международным кредиторам контроль над финансовой системой Украины.

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