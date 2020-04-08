Бишкек, , 14:24 — REGNUM В Киргизии зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество зараженных достигает 270 человек. Об этом сегодня, 8 апреля, на брифинге заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, среди новых зараженных 13 медицинских работников. Всего же в республике заразились коронавирусом 32 медика.

За всё время от осложнений, вызванных коронавирусом, в Киргизии умерли четыре человека. Полностью выздоровели и были выписаны из больниц — 25 человек.