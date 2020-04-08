Москва, 8 апреля 2020, 14:14 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект о ежемесячных выплатах из бюджета пострадавшим в период пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
«Новый законопроект устанавливает механизм прямой финансовой помощи для граждан с низким доходом либо не имеющим этого дохода вообще. Посредством специальных федеральных выплат их доходы повышаются до уровня прожиточного минимума в регионе, — рассказал Миронов.
Инициатива парламентариев направлена в правительство РФ.