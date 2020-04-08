Киев, , 14:05 — REGNUM Внефракционный народный депутат Рады Антон Поляков, который подал наибольшее количество поправок к т. н. «антиколомойскому» законопроекту, заявил, что готов отозвать часть из них при условии выполнения властью ряда условий.

Соответствующее заявление Поляков обнародовал сегодня, 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат требует пересмотреть закон о рынке земли, отложить реализацию второго этапа медицинской реформы и отменить законы о фискализации. «Если власть согласится принять озвученные мною требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня принципиальны», — заявил Поляков, не уточнив, о каком именно количестве отозванных правок может идти речь.

Депутат отметил, что власти не нужно искать на него выходы — «даже не пытайтесь как-то договориться!».

ИА REGNUM напоминает, что изначально Поляков входил во фракцию «Слуга народа», однако еще в 2019 году был исключен оттуда из-за постоянных голосований вопреки позиции политсилы. Сейчас депутат внес более 6 тыс. правок из общих 16 тыс. в т. н. «антиколомойский» законопроект, принятие которого является ключевым условием к Киеву со стороны МВФ.