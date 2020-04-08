Сеул, , 14:09 — REGNUM Три южнокорейских производителя наборов для диагностики коронавируса завершили переговоры с представителями США по заключению экспортных контрактов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сотрудников внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, начать поставку тест-систем планируется на следующей неделе.

Напомним, что 24 марта во время телефонного разговора с главой Южной Кореи президент США Дональд Трамп попросил о поставках тест-систем для диагностики коронавируса, а 27 марта вышеуказанные компании получили временную лицензию на осуществление поставок диагностических наборов от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США.

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