Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Законопроект правительства Санкт-Петербурга о штрафах за нарушение правил, введенных Смольным при режиме повышенной готовности, составлен безграмотно и наводит на мысли о стремлении «монетизировать коронавирус». Об этом заявил депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Александр Рассудов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 8 апреля ЗакС поддержал проекты губернатора Александра Беглова, которые, с одной стороны, дают правительству города право устанавливать правила поведения для граждан и организаций, а с другой стороны, дают право штрафовать граждан на сумму до 5 тыс. рублей, организации — до 500 тыс. рублей, за их нарушение.

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«Ну нельзя так писать законы, уважаемые субъекты законодательных инициатив. Как понимать фразу «если действие не содержит уголовно наказуемого деяния и не влечет административной ответственности», то все равно такие действия влекут наложение административного штрафа? Ну это уже как-то за гранью юридического добра и зла, по ту сторону юриспруденции. Единственный вывод после прочтения, который возникает, особенно когда видишь цифры предлагаемых штрафов, что наконец-то органы исполнительной власти Санкт-Петербурга придумали, как монетизировать коронавирус. Других мыслей не возникает», — заявил Рассудов.

Он полагает, что в сложившейся ситуации уместны разумные меры реагирования на происходящее, но представленный проект должен быть «переписан от корки до корки».

Напомним, за проект в первом чтении проголосовали 38 депутатов Заксобрания, 10 были против.

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