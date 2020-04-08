Москва, , 14:02 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») просит главу Минпросвещения Сергея Кравцова вместе с Роспотребнадзором разработать единые требования по организации дистанционного образования школьников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, с соответствующим письмом Костенко обратилась к Кравцову.

Родители из ряда регионов, в частности, Челябинской области, пожаловались, что введение дистанционного обучения образовательными организациями в ряде случаев приводит к нарушению требований СанПинов, что несет угрозу здоровью детей. Причина этого в отсутствии стандартов работы образовательных организаций при планировании (реализации) образовательного процесса при дистанционном обучении, рассказала Костенко.

Сегодня российское образование не подготовлено к дистанционному обучению: отсутствует единый ресурс, включающий в себя все необходимые функции для дистанционного обучения (расписание, выгрузку/загрузку домашний заданий, функции проведения видео уроков с обратной связи с учителями и учениками и прочее). Также на сегодня нет никаких рекомендаций для школ, какими программами лучше пользоваться и как грамотно построить образовательный процесс не в ущерб здоровью детей, указала она.

Жалобы поступают на продолжительность занятий, а также на то, что дети очень много времени проводят у компьютеров и сильно перегружаются.

Костенко просит помочь регионам грамотно организовать дистанционное образование школьников в условиях самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

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