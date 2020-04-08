Москва, , 14:00 — REGNUM

До окончания нынешнего мирового кризиса никаких подвижек в разоруженческой сфере не будет, поэтому Россия, преодолевая кризис, должна думать о мире, но готовиться к войне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 апреля, комментируя высказывания Дмитрия Медведева и Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что возможное продление действия договора СНВ-3 зависит не от России, а от США, и что действия Вашингтона в последнее время направлены против продления договора, подписанного ровно 10 лет назад — 8 апреля 2010 года.

В свою очередь заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что США пытаются сорвать продление договора, занимая «нереалистичную позицию» и требуя присоединения к СНВ-3 Китая.

«Отношение к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) зависит от общей обстановки в мировых делах. Если ставить задачу стабилизировать положение, то договор должен быть продлён. Такой позиции придерживается наша страна. Если работать на дальнейшую дестабилизацию, то от договора логично отказаться. Похоже, что нынешняя администрация США действует именно в этом направлении.

Аргумент о стратегических наступательных вооружениях, которыми обладает Китай, — это логичный аргумент, но не в контексте продления российско-американского СНВ-3, а в контексте дальнейших переговоров по ограничению вооружений. Эти переговоры в итоге должны будут стать трехсторонними, но начнутся, вероятнее всего, попарно: США и Россия и США и Китай.