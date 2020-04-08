Киев, , 13:52 — REGNUM Смягчения карантинных мер на Украине точно не будет с 14 апреля, заявил на заседании правительства страны 8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил распространение в СМИ Украины «фейковой информации» относительно смягчения карантина.

«В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет сохраняться до установленного 24 апреля… скорее всего, и будет продлен до начала мая», — сообщил глава правительства Украины.

В том числе, Шмыгаль сослался на соответствующее требование ВОЗ, которая, по его словам, четко попросила не смягчать карантинные меры там, где они дают результат.

ИА REGNUM напоминает, что накануне некоторые центральные украинские СМИ сообщили, что власти страны якобы рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина уже с 14 апреля.

Однако через несколько часов после этого была опубликовано другая информация от источника в правительстве — что более вероятно очередное ужесточение карантина, чем его смягчение.

Общенациональный карантин на Украине введен 12 марта и с тех пор несколько раз ужесточался. Последнее, самое радикальное ужесточение условий карантина, состоялось 6 апреля.