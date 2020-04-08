Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео предложил правительству Ирака стратегический диалог по вопросу о суверенитете и независимости страны. Об этом 8 апреля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, диалог будет включать в себя все стратегические вопросы между двумя странами, в том числе и американское военное присутствие в Ираке. Диалог предполагается начать в июне 2020 года.

Помпео, выступая перед журналистами в Вашингтоне, подчеркнул, что в настоящее время Ирак сталкивается с двумя крупнейшими вызовами — пандемией коронавируса и падением доходов от нефти.

Дипломат отметил, что важно помочь Ираку сохранить стабильную ситуацию в условиях продолжающегося кризиса.