Москва, , 13:33 — REGNUM На сегодняшний день Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным документом по ограничению вооружений и важен для всей планеты. Однако вовсе не Москва предпринимает действия по его непродлению. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия, напротив, готова продлить действие договора, а вот американская сторона этого делать не торопится.

«Действия по слому этого документа, непродлению предпринимаются не из Москвы. Скорее, это нежелание наших американских коллег, в связи с чем мы неоднократно высказывали свои сожаления», — заявил Песков, подчеркнув, что вопрос о шансах на продление СНВ-3 после 2021 года надо задавать Вашингтону.

Как сообщало ИА REGNUM, в десятую годовщину подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в Госдуме напомнили США о необходимости вернуться к конструктивному диалогу.

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Напомним, договор между Россией и США, подписанный в 2010 году, остаётся единственным соглашением между странами об ограничении вооружений. Документ будет действовать до февраля 2021 года, и пока Вашингтон официально не объявлял, готов ли он его продлить. В конце марта из-за ситуации с пандемией коронавируса Россия и США временно приостановили инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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