Джакарта, , 13:28 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила, что есть несколько стран, которые оказали помощь Индонезии в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает Antara.

По словам главы МИД Индонезии, дипломатия, осуществляемая министерством иностранных дел страны во время пандемии COVID-19, заключается в развитии сотрудничества с другими странами, включая закупку медицинского оборудования и лекарств.

Ретно Марсуди выделила, помимо прочего, помощь Японии, США, Сингапура, Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Австралии и ОАЭ.

Известно, что большая часть предоставляемой помощи была связана с поставками медицинских приборов, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, дезинфицирующих средств для рук, а также наборов экспресс-тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии попросила индонезийских студентов в Австралии вернуться в страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индонезии попросила студентов покинуть Австралию