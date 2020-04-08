Кутаиси, Грузия, , 13:22 — REGNUM Мэр грузинского города Кутаиси Георгий Чигвария решил подать в отставку. Об этом сам чиновник написал 8 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

«Несмотря на то, что срок моих полномочий не истек, я принял решение покинуть должность мэра и уйти из политики. Однако я остаюсь в городе и буду заботиться о нем», — сообщил Чигвария.

Причин своего ухода он не указал, а только отметил, что за время работы на посту мэра вместе с командой смог завершить и построить много «значительных проектов».

Стоит отметить, что Чигвария управлял Кутаиси с 2017 года. Он состоит в правящей партии «Грузинская мечта». В местных СМИ сообщают, что причиной отставки мэра стали внутрипартийные разногласия.