Магас, , 13:17 — REGNUM В Ингушетии произошли кадровые перестановки в правительстве республики. Назначен новый руководитель министерства финансов. Согласно указу главы субъекта Махмуда-Али Калиматова исполнять обязанности главы ведомства будет Лиана Плиева, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Ранее работавший и. о. министра финансов Дмитрий Дормидонтов ушел в отставку по собственному желанию. Новый глава ведомства ранее возглавляла министерство экономического развития республики. Теперь исполнять обязанности руководителя минэкономики будет Асет Кациева.

Лиана Плиева ранее работала в главном управлении Центрального Банка РФ по Ингушетии и в постоянном представительстве Ингушетии в Москве. Асет Кациева до нынешнего назначения занимала пост заместителя министра экономического развития.