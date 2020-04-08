Турин, Италия, , 13:17 — REGNUM

Итальянская либеральная газета считает, что она обладает правом на свободу слова, а пресс-служба Министерства обороны России и российское посольство в Риме — нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 апреля, комментируя развитие ситуации с публикациями в издании La Stampa о «бесполезной» помощи Италии со стороны России.

Как сообщалось ранее, обозреватель La Stampa в своем материале со ссылкой на «высокопоставленные источники» заявил, что 80% российской помощи бесполезно, а истинные цели России — пиар и желание приблизиться к базам НАТО. Публикация была раскритикована российскими властями, на что La Stampa и ряд других изданий, в свою очередь, ответили обвинениями в посягательстве на свободу слова.

«Итальянских либералов, озвучивающих свои позиции, в частности, через газету La Stampa, обидела критика Министерством обороны России публикаций о российской помощи Италии для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19, в которых эта помощь была оценена как «на 80% бесполезная». Не понравилась им и мысль представителя Минобороны России Игоря Конашенкова о том, что материалы La Stampa на этот счёт являются русофобскими.

Но, позвольте, какими же ещё они являются? Уж точно не объективными! Если же говорить о профессиональном мастерстве, то речь идёт о профессионализме матёрого провокатора!