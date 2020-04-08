Пермь, , 13:14 — REGNUM В Пермском крае врио губернатора Дмитрий Махонин инициировал увеличение в два раза размера выплаты донорам крови. Увеличенная выплата будет действовать ближайшие три месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По информации Пермской краевой станции переливания крови, из-за режима самоизоляции поток доноров сократился в три раза. Ожидается, что особенно остро этот вопрос встанет после снятия ограничительных мер, когда больницы начнут отложенные плановые операции, сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

Единовременные выплаты донорам увеличивают с 674 рублей до 1,5 тысяч рублей. Из бюджета края выделят в общей сложности 8,2 млн рублей.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина в ближайшие 3 месяца доноры будут получать двойную выплату. Оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение доноры, согласно которому на сайте станции переливания крови пермякам будут в режиме онлайн выписывать пропуск на передвижение до пункта сдачи крови.

«Сдать кровь — уважительная причина, чтобы нарушить режим самоизоляции!», — подчеркнул Дмитрий Махонин.