Тбилиси, , 13:10 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса в Грузии подал в отставку мэр Кутаиси Георгий Чигвария. О своем решении он написал на своей странице в соцсети Facebook. О причинах отставки Чигвария не говорит, заявляет, что уходит из политики, но продолжает оставаться в своем городе.

«Несмотря на то, что мой избирательный срок еще не истек, я принял решение покинуть должность мэра Кутаиси и уйти из политики. Хотя я не ухожу из моего города и всегда буду его болельщиком», — написал Чигвария.

Он был избран мэром Кутаиси от правящей партии «Грузинская мечта"по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления в ноябре 2017 года. Конкурентом Чигвария в этом туре был кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.

Как заявляет Георгий Чигвария, для него решение кутаисцев было большой честью, большим доверием и большой ответственностью, и вместе со своей командой он начал и завершил в городе ряд важнейших проектов.

В заключение Чигвария поблагодарил граждан за доверие, а свою команду — за сотрудничество и пожелал всем мира и успехов.

Представители оппозиции уже заявили, что отставка мэра Кутаиси связана с внутрипартийными разногласиями и внутриклановыми разборками, существующими в «Грузинской мечте». В правящей партии пока отставку Чигвария не комментируют.