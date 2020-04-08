Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Список отраслей, которые могут претендовать на налоговые послабления от Петербурга в связи с коронавирусом, расширяют. Соответствующие поправки поддержали 8 апреля на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее отсрочки по выплате налогов и другие преференции Смольный распространил на гостиницы, а также на малый и средний бизнес в сферах перевозок, туризма, дополнительного образования, спорта, культуры и общественного питания.

Теперь в этот перечень попали также предприятия сферы услуг, включая ремонтные мастерские, будь то компьютеры, вещи личного потребления или хозяйственно-бытовые предметы, салоны красоты и парикмахерские, химчистки и прачечные, фитнес-клубы.

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