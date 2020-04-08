Москва, 8 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Предложение бывших американских послов на Украине обменять Крым и Донбасс на отмену санкций является абсурдным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля, общаясь с журналистами.
Песков отметил, что бывшие российские послы гораздо более мудрые, опытные и объективные в своих аналитических работах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшие послы США на Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер заявили, что президент США Дональд Трамп должен предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на «уход» России из Крыма и Донбасса. По их мнению, экономический кризис и пандемия коронавируса могут сделать РФ более «сговорчивой».
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