Москва, , 13:06 — REGNUM Предложение бывших американских послов на Украине обменять Крым и Донбасс на отмену санкций является абсурдным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля, общаясь с журналистами.

«Ответ лаконичный — нет. Это точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная. России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила. Что касается Крыма, то там вообще вопрос «если» не стоит, это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями», — рассказал он.

Песков отметил, что бывшие российские послы гораздо более мудрые, опытные и объективные в своих аналитических работах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшие послы США на Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер заявили, что президент США Дональд Трамп должен предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на «уход» России из Крыма и Донбасса. По их мнению, экономический кризис и пандемия коронавируса могут сделать РФ более «сговорчивой».

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