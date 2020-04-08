Джакарта, , 13:00 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди попросила индонезийских студентов в Австралии вернуться в страну, сообщает Kompas.

Глава МИД Индонезии заявила, что в разгар вспышки коронавируса было бы материально обременительно, если бы индонезийские студенты остались за границей.

По словам главы МИД Индонезии, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал всех иностранных туристов и студентов покинуть страну.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Индонезии выявили 2956 случаев заражения коронавирусом.

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