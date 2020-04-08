8 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Правящая польская партия «Право и Справедливость» отчаянно борется за то, чтобы провести в мае, как и планировалось, выборы президента Польши. Но если ей это не удастся, PiS может разыграть кандидатуру министра здравоохранения Лукаша Шумовского. И тогда осенью он выйдет на политическую сцену как «спаситель нации» и кандидат на пост главы государства.

Станислав Стремидловский, , 12:57 — REGNUM Избирательная кампания по выборам президента Польши начинает наносить стране отягощения на уровне негативных эффектов эпидемии коронавируса. Ключевой вопрос, состоятся ли выборы 10 мая, как и было запланировано, или их придется перенести на более поздний срок, вызывает ожесточенные споры не только между властью и оппозицией, но и внутри правящей правоцентристской коалиции. И есть уже первые «потери».

Напомним, что в конце марта партия «Право и Справедливость» (PiS) и ее партнеры в Сейме Польши проголосовали за закон, который позволял бы полякам старше 60 лет отдать свой голос на президентских выборах по почте. Однако эти поправки в Избирательный кодекс были отвергнуты Сенатом Польши, который контролирует оппозиция. После чего председатель PiS Ярослав Качиньский начал игру на повышение ставок. Правящая коалиция предложила дать возможность голосовать по почте всем полякам, какого бы возраста они ни были. Одновременно был смещен со своего поста возглавлявший «Почту Польши» Збигнев Сипневский, которого заменили заместителем министра национальной обороны Томашем Зджикотом. Так «Право и Справедливость» давала понять, что даже в случае «молчаливого саботажа» польских почтальонов, которым не нравилась перспектива разносить избирательные карточки до конечных адресатов, их может заменить армия. Однако беда пришла в стан объединенных правых оттуда, откуда не ждали. Неожиданно из строя вырвался Ярослав Говин, вице-премьер и лидер партии «Согласие».

На выборах в Сейм Польши, которые состоялись осенью прошлого года, правоцентристская коалиция смогла завоевать 235 мандатов из 460. Однако часть кандидатов, которые шли по списку PiS, состоят и в собственных партиях. Одна из них — «Согласие» Говина, вторая — «Солидарная Польша» нынешнего министра юстиции и генерального прокурора Збигнева Зёбро. Без голосов этих двух сателлитов «Право и Справедливость» не может добиваться большинства при голосованиях в парламенте. Зёбро имеет репутацию «ястреба», который поддерживает жесткие наступательные действия «Права и Справедливости». А вот Говина, скорее, склонны воспринимать как «либерала». По непонятным пока причинам лидер «Согласия» решил дать бой Качиньскому, заявив, что ни при каких условиях не поддержит его варианты, направленные на обеспечение голосования в мае. Однако глава PiS не тот человек, которого можно шантажировать. Полагаем, что Качиньский был готов пойти даже на крайний шаг и добиться роспуска Сейма, что влекло за собой проведение досрочных выборов. А тогда «бунтари» точно не попадали бы в избирательный список «Права и Справедливость» и оставались без депутатских мандатов.

В итоге «Согласие» дрогнуло. Его члены не поддержали Говина, которому пришлось уйти из правительства, хотя он и остался в парламентском клубе правоцентристской коалиции. 6 апреля с большими трудностями Сейм принял-таки поправки, которые дают возможность провести президентские выборы по почте в мае. Оппозиция проиграла этот бой. Однако она еще не проиграла войну в целом. Председатель Сената Томаш Гродзкий заявил, что поправки будут отклонены. Сенаторы могут рассматривать их хоть месяц. Конечно, Сейм сможет преодолеть вето верхней палаты. Проблема в том, как снова собрать большинство. Сейчас объединенные правые выиграли голосование 230 голосами. А что будет в конце апреля — начале мая, когда сенаторы вернут им закон? К тому же PiS, которую ранее атаковали различные европейские издания, теперь начали критиковать на более высоком уровне. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Гисладоттир выразила сомнение в соответствии международным стандартам предстоящих в мае президентских выборов. Социалистическая фракция в Европарламенте заговорила об обеспокоенности «ухудшением состояния демократии в Польше и угрозой здоровью поляков», обвинив «Право и Справедливость» в том, что она ведет «грубую и циничную игру».

Если давление будет нарастать, не исключено, что могут дрогнуть какие-то депутаты правящей коалиции, благо чтобы завалить голосование по преодолению вето Сената, много «отступников» не надо. И тогда перед PiS встанет угроза переноса дня голосования на более поздний срок, чего Качиньский хотел избежать. Ведь осенью популярность действующего президента Польши Анджея Дуды, которого объединенные правые выдвинули на второй срок, скорее всего, упадет. В этой ситуации «Праву и Справедливость» понадобится план В и нестандартные решения. Одним из них может стать смена коня на переправе. Кто сказал, что осенью кандидатом обязан остаться Дуда? Сегодня огромную популярность среди поляков завоевал министр здравоохранения Лукаш Шумовский. В прошлом врач-кардиолог, проходивший практику в приюте для больных святой Матери Терезы, отец четырех детей, в настоящее время он резко набирает очки. Одобрение его деятельности выражают, по последним опросам, более 40% опрошенных. Даже оппозиция признает заслуги этого министра, который и должен дать заключение о возможности в условиях эпидемии провести выборы в мае.

Поэтому PiS может на крайний случай сыграть в двухходовку: предоставить Шумовскому право объявить о переносе голосования на более поздний срок, чтобы потом, когда избирательная кампания будет перезапущена, выдвинуть его вместо Дуды кандидатом в президенты Польши как «спасителя нации» от коронавируса. Остальным претендентам на пост главы государства конкурировать с министром-доктором будет крайне сложно.