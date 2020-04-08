Киев, 8 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Группа украинских туристов возвращается из Непала на Украину, написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок 8 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
Ожидается, что граждане Украины вернутся домой через Минск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины рассматривали вариант помощи от российской авиакомпании «Аэрофлот», однако позже от него отказались.
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