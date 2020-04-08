Тбилиси, , 12:48 — REGNUM В Грузии контроль на грузино-российской границе на КПП Верхний Ларс ужесточен. Об этом 8 апреля сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, возле места пропуска установили палатку, куда отправляют всех, пресекающих границу, если у них обнаружены какие-либо признаки заболевания. После этого их везут в медучреждение под наблюдение врачей.

Также сообщается, что тех, у кого нет симптомов заболевания, отправляют на двухнедельный карантин на территории горнолыжного курорта в Гудаури. Если дороги закрыты из-за снежных лавин, то они дожидаются оправки в поселке Казбеги в 15 километрах от КПП.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия закрыла границу со всеми странами с середины марта, чтобы ограничить попадание коронавируса на территорию страны. Исключения делаются для грузинских граждан, которые возвращаются на родину и водителей большегрузного автотранспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии оштрафовали более 150 нарушителей режима ЧП