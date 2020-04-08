Москва, , 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России». Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба партии.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что поведению Овсянникова в аэропорту нет оправданий. Человек, находящийся на такой должности, не может вести себя столь по-хамски.

Партийная комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить Овсянникова за действия, несовместимые с этическими нормами партии. Турчак добавил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Ижевска вылетавшего в Москву Овсянникова заставили несколько раз пройти через рамку металлоискателя. Затем чиновника попросили предъявить билеты и документы, однако он отказался это сделать и устроил скандал. В результате замминистра был задержан, в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

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