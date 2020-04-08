Москва, , 12:47 — REGNUM Экс-губернатора Севастополя, замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова лишили членства в «Единой России». Соответствующую информацию 8 апреля распространила пресс-служба партии.

Уточняется, что данное решение президиум генсовета партии принял по рекомендации партийной комиссии по этике, члены которой нашли, что 5 апреля Овсянников совершил действия, которые несовместимы с этическими нормами «Единой России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что заместитель министра промышленности Дмитрий Овсянников 5 апреля устроил скандал в аэропорту Ижевска, в грубой форме отказавшись пройти через рамку металлодетектора, предъявить документы и посадочный билет.

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