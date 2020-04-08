Луганск, 8 апреля 2020, 12:47 — REGNUM Украинская сторона не подтвердила список лиц для проведения обмена с ЛНР, написал представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы Родион Мирошник на своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в ходе работы подгруппы стороны обменялись списками лиц, которые считаются без вести пропавшими каждой из сторон. При этом сам процесс обмена не продвигается из-за позиции Киева.
Он подчеркнул, что ДНР и ЛНР опубликовали списки людей для передачи Украине. Ответного шага не последовало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Родион Мирошник рассказал, что из-за позиции Украины сторонам не удалось согласовать Новые участки разведения сил и средств в Донбассе.
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