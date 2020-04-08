Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Заявление главы Белого дома США Дональда Трампа прокомментировал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Он призвал не воспринимать серьезно слова Трампа. Об этом 8 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Ранее президент США сказа, что Швеция «очень сильно страдает».

В утренней студии SVT Nyheter Андерс Тегнелл по телефону дал интервью по поводу заявлении Трампа о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в Швеции.

«Конечно, в Швеции сейчас очень сложно, не в последнюю очередь в сфере здравоохранения, но по сравнению с ситуацией в Нью-Йорке в Швеции работает все очень хорошо», — заявил Тегнелл.

По его словам, ситуация в сфере здравоохранения в Нью-Йорке сложнее, чем в Швеции, поскольку там уже существует дефицит медицинского оборудования и мест для пациентов.

«У нас в Швеции ведется тяжелая работа, но у нас все еще есть место для всех, и у нас все еще есть большие возможности для интенсивной терапии, которая была необходима», — заявил Тегнелл.