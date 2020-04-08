Москва, 8 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Во вторник, 7 апреля завершилось последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Оба тестовых блока в срок завершили 8 676 участников — 94,9% от числа допущенных.
С 27 марта по 7 апреля участники конкурса «Лидеры России. Политика», допущенные до дистанционного этапа отбора, последовательно получали доступы к тестам — сначала к тестированию по обществознанию, а затем — к тесту лидерского потенциала.
Как подчеркнул председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко, политических лидеров, как и лидеров в других областях, тестами не отбирают, «но тестирование позволяет допустить до следующих испытаний только тех, кто обладает нужным объемом эрудиции и способностей».
В ходе проведения обоих тестов технических сбоев со стороны организаторов зафиксировано не было. У участников была возможность заранее проверить свое оборудование и подготовиться к тесту, поэтому обращений в службу поддержки поступило очень мало.
Баллы, набранные участниками за два теста, будут суммированы, конкурсанты с наилучшими результатами будут приглашены на контрольное тестирование с участием экспертов. После дистанционного этапа отбора конкурсантов ждут очные этапы — два полуфинала и финал.
Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 25 февраля 2020 года, за 20 дней регистрации на конкурс подали заявки 33 986 человек, но доступ к тестам дистанционного этапа получили только те, кто выполнил все обязательные задания.
Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».