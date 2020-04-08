Иерусалим, , 12:42 — REGNUM Руководство Лиги арабских государств (ЛАГ) обвинило Израиль в использовании вспышки коронавируса для расширения своих поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Об этом 8 апреля говорится в заявлении организации.

«Израиль использует пандемию коронавируса для расширения своих поселений и называния новых реалий на местах, особенно в восточном Иерусалиме и его окрестностях», — утверждается в заявлении.

Ранее, 6 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц, договариваясь о формировании правительства, согласились с необходимостью объявить суверенитет еврейского государства над рядом оккупированных территорий.