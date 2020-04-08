Идлиб, Сирия, 8 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Третье совместное патрулирование России и Сирии осуществлено в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передаёт 8 апреля агентство Anadolu.
Патрулирования будут продолжены, добавил турецкий министр.
Патрулирование, которое выполнили российские и турецкие военные, с воздуха контролировали беспилотники ВКС России, а с земли — бронетранспортеры и бронеавтомобиль «Тигр», уточнили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
В центре отметили, что патрулировался участок трассы М-4 Алеппо — Латакия в зоне деэскалации Идлиб,
Как сообщало ИА REGNUM, первое совместное патрулирование в Идлибе состоялось 15 марта. Об этом ранее договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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