Москва, 8 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Председателю Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой направлено обращение с просьбой дать оценку распространяемой якобы ложной информации о готовности ЦИК включить в состав Московской избирательной комиссии члена Совета движения «Голос» Андрея Бузина, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
По словам обратившихся, на сайте организации «Голос» размещено сообщение о том, что данная структура «предлагает Центризбиркому включить в состав Московской городской избирательной комиссии члена совета движения Бузина Андрея».
В документе также сказано, что для юридического сообщества «бесспорно ясно», что включение Андрея Бузина в состав комиссии «будет актом глумления над здравым смыслом, противоречащим предыдущим деятельности и заявлениям Центральной избирательной комиссии и ее секретаря о «нацеленности на абсолютную прозрачность и честность».
Документ направлен за подписями президента Фонда защиты национальных ценностей, кандидата политических наук Александра Малькевича, директора благотворительной организации «Право и порядок» Олега Иванникова и заместителя председателя правления Комитета «За честные выборы!» Омара Фаризова.
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