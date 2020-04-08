Москва, , 12:30 — REGNUM Председателю Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой направлено обращение с просьбой дать оценку распространяемой якобы ложной информации о готовности ЦИК включить в состав Московской избирательной комиссии члена Совета движения «Голос» Андрея Бузина, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По словам обратившихся, на сайте организации «Голос» размещено сообщение о том, что данная структура «предлагает Центризбиркому включить в состав Московской городской избирательной комиссии члена совета движения Бузина Андрея».

«Незарегистрированная организация «Голос» известна гражданскому обществу России как структура, которая на протяжении многих лет нарушает морально-этические нормы поведения и наблюдения за выборами. ЦИК и Вы лично также неоднократно уличали данную структуру в распространении фейков, включая дублирование и представление материалов прошлых лет в качестве актуальных. Сайт «Карта нарушений» данной незарегистрированной организации хорошо известна как основной источник дезинформации о выборах», — следует из обращения.

В документе также сказано, что для юридического сообщества «бесспорно ясно», что включение Андрея Бузина в состав комиссии «будет актом глумления над здравым смыслом, противоречащим предыдущим деятельности и заявлениям Центральной избирательной комиссии и ее секретаря о «нацеленности на абсолютную прозрачность и честность».

«Будучи обеспокоены тем, что распространяемая ложная информация о готовности ЦИК России включить данного гражданина в состав Московской избирательной комиссии подрывает завоеванные ранее позиции Центральной избирательной комиссии в качестве независимой и объективной организации, просим дать оценку данным сведениям», — говорится в обращении.

Документ направлен за подписями президента Фонда защиты национальных ценностей, кандидата политических наук Александра Малькевича, директора благотворительной организации «Право и порядок» Олега Иванникова и заместителя председателя правления Комитета «За честные выборы!» Омара Фаризова.

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