Киев, , 12:26 — REGNUM Любые разговоры о снятии карантина на Украине являются преждевременными, заявил на брифинге 8 апреля главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чиновник подчеркнул, что решение об отмене карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения (24 апреля), передает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что сейчас только третий день действия на Украине «усиленных мер», введенных правительством с 6 апреля.

Отметим, что накануне некоторые центральные украинские СМИ сообщили, что власти страны якобы рассматривают возможность поэтапногосмягчения карантина уже с 14 апреля.

Однако через несколько часов после этого была опубликовано другая информация от источника в правительстве — что более вероятно очередное ужесточение карантина, чем его смягчение.

«Знаете, кто такие рабы? Вчера на одном из телеканалов был опрос на улице «Стоит ли ужесточать карантин?». И все такие в один голос: да-да, надо же побороть коронавирус! Рабство — оно сидит в нашей ментальности», — комментирует ситуацию с карантином политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом на Украине, по официальным данным, составляет 1668 человек. При этом по всей стране с начала года сделано всего лишь около 7 тыс. проверок. За минувшие сутки зафиксировано 206 новых случаях болезни — это рекорд для Украины.