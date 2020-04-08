Иерусалим, , 12:11 — REGNUM Утром 8 апреля из Южной Кореи в Израиль вылетел самолет, на борту которого находятся реагенты для проведения десятков тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает The Jerusalem Post.

По данным журналистов, Южная Корея тем же бортом направила Израилю 30 тысяч защитных костюмов для медицинского персонала. Реагенты и средства индивидуальной защиты закуплены министерством обороны от имени министерства здравоохранения.

Реагенты нужны срочно, самолет должен прибыть в аэропорт Бен-Гуриона к полудню сегодняшнего дня.