Киев, , 11:59 — REGNUM Только 100 из 248 народных депутатов от фракции «Слуга народа» поддержали все без исключения кадровые решения Верховной рады, которые были приняты в течение последнего месяца.

Соответствующие данные 8 апреля обнародовала организация Комитет избирателей Украины.

Остальные депутаты, подчеркивают эксперты, не поддержали хотя бы одно кадровое решение Рады, а некоторые — не поддержали сразу несколько. Антилидером среди депутатов монобольшинства при поддержке кадровых решений стал Александр Дубинский, которого связывают с группой олигарха Коломойского — этот депутат не поддержал сразу 5 решений Рады из 13.

«Наличие внутрифракционных дискуссий — один из обязательных атрибутов крупных фракций. Однако для «Слуги народа» это стало одной из причин того, что монобольшинство фактически провалило голосование за важные кадровые решения. Без поддержки других фракций и групп решения не были бы приняты, что могло бы спровоцировать серьезный политический кризис», — отметил в своем комментарии глава КИУ Алексей Кошель.

В организации также подчеркивают, что ряд депутатов «Слуги народа» выбыли из процесса из-за объективных ограничений, связанных с коронавирусом.

«Однако, даже если учесть, что все депутаты, которые отсутствовали на определенных голосованиях, проголосовали бы «за», то количество депутатов монобольшинства, которые поддержали все 100% кадровых решений Рады, не превысило бы 153 депутата», — подчеркивается в анализе.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся на Украине летом 2019 года, фракция «Слуга народа» составляла больше 250 депутатов. Первые парламентарии были исключены из фракции в результате политических скандалов осенью прошлого года. Большинство в Верховной раде Украины составляет 226 голосов.