Сеул, , 12:02 — REGNUM Южная Корея временно отменит безвизовый режим для ряда стран, ограничивших въезд южнокорейцам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Се Гюна.

Известно, что данное заявление было сделано в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По его словам, ограничения также коснутся иностранцев, не имеющих особой необходимости во въезде в Южную Корею, поскольку около половины новых случаев заражения коронавирусом в стране приходится на прибывающих из-за границы.

Он также отметил, что с 1 апреля в Южной Корее введён обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну, однако создаёт определенные трудности, поскольку ежедневно в страну прибывают более 5000 человек.

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Известно, что на встрече также обсуждались более активные меры по сдерживанию пассажиропотока из-за границы.

Что касается вопроса об электронных браслетах для контроля за самоизоляцией, премьер-министр отметил, что он будет поднят на обсуждения после проведения опроса среди населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Среди них 24 случая «завозные». Общее число подтвержденных случаев заражения увеличилось до 10 384.