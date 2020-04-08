Цхинвал, , 11:37 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 8 апреля поздравил граждан республики с Днем Конституции. Поздравление было опубликовано на президентском сайте.

«Состоявшийся 8 апреля 2001 года референдум, на котором граждане республики высказались в поддержку основного закона, стал наглядным выражением воли народа Южной Осетии к развитию своей суверенной государственности», — говорится в поздравлении президента.

Бибилов подчеркнул, что принятая Конституция республики прошла проверку временем.

Стоит отметить, что Конституция Южной Осетии 2001 года оформила процесс перехода от парламентской к президентской республике. Переход сопровождался спорами, так как в осетинской традиции долгое время важную роль играли ныхасы — собрания, на которых решались общественные вопросы.