Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Власти США не хотят, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) выделил Ирану кредит на $5 млрд для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Они намерены заблокировать транш, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента Дональда Трампа.

В Белом доме полагают, что правительство Ирана располагает достаточными средствами, чтобы справиться с эпидемией. Если же Тегеран получит деньги от МВФ, то они пойдут не на борьбу с вирусом, а на поддержку той части экономики, которая пострадала от санкций США. Ещё один вариант — финансирование союзников Ирана на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что США, как крупнейший акционер МВФ, во многом определяют возможность выделения средств той или иной стране. Однако другие члены организации могут не согласиться с Вашингтоном, тогда перевес в голосовании возможен.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 12 марта заявил о том, что Тегеран попросил МВФ об экстренном выделении $5 млрд для борьбы с коронавирусом. К настоящему моменту в стране подтверждено более 62,5 тыс. заражений, скончались около 3,9 тыс. человек.

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