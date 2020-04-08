Сеул, , 11:36 — REGNUM 7 апреля президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и президентом Польши Анджеем Дудой, с которыми обсудил вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В рамках разговора с премьер-министром Австралии Мун Чжэ Ин выразил благодарность за сотрудничество в организации чартерных рейсов для возвращения на родину граждан Южной Кореи.

По данным Голубого дома, из Австралии в Южную Корею вернулись более 1000 сограждан. 12 представителей Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) также вернулись с Соломоновых островов на родину через Австралию.

В свою очередь, Скотт Моррисон отметил, что власти Австралии продолжат оказывать содействие в возращении иностранцев на родину. Он высоко оценил действия Сеула в борьбе с эпидемией, отметил, что Австралия пытается следовать примеру Южной Кореи, а также обратился с просьбой предоставить медицинское оборудование и тест-системы.

Отмечается, что представители двух стран выразили надежду на дальнейшее развитие двустороннего обмена, а также договорились провести двусторонний видео-саммит.

В рамках 25-минутного разговора с президентом Польши Мун Чжэ Ин поблагодарил коллегу за помощь во въезде представителям южнокорейских компаний и попросил принять аналогичные меры для южнокорейских бизнесменов.

В свою очередь, Анджей Дуда пообещал решить данный вопрос, а также обратился с просьбой оказать содействие в приобретение медицинского оборудования, включая наборы для диагностики коронавируса. Он также выразил надежду на то, что Мун Чжэ Ин посетит Польшу после того, как ситуация с коронавирусом нормализуется.