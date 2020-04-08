Киев, , 11:29 — REGNUM Пока еще рано говорить о том, как т.н. «антиколомойский» законопроект будет рассматриваться в зале парламента, заявил в эфире украинского телевидения вечером 7 апреля спикер украинской Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что первый шаг — профильный комитет парламента Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен каким-то образом свести все правки в единую таблицу.

«Такое количество поправок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно направлено больше на то, чтобы затянуть этот процесс», — констатировал Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что речь идет о законопроекте, который призван запретить возврат Приватбанка структурам олигарха Игоря Коломойского. В первом чтении документ был принят на внеочередном заседании Рады 30 марта, но после этого в него внесли более 16 тыс. правок. Усугубляет ситуацию то, что принятие этого закона является ключевым условием МВФ для выделения Украине очередных траншей кредита.