8 Апреля
11:30
При этом руководителям регионов было предоставлено право самостоятельно определять, какие именно ограничительные меры вводить, в зависимости от эпидемиологической картины и экономической ситуации в конкретных отраслях.
11:30
Напомним, ранее глава государства объявил о решении продлить режим нерабочих дней в России, введённый из-за ситуации с коронавирусом, до конца апреля.
11:28
Путин обсудит с губернаторами меры по борьбе с коронавирусом
Президент РоссииВладимир Путинсообщил о намерении в среду, 8 апреля, обсудить с губернаторами регионов предпринимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса.