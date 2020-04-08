Президент РФ Владимир Путин 8 апреля намерен обсудить с губернаторами российских регионов меры по борьбе с распространением коронавируса.

Достаточно ли в больницах дополнительных койко-мест, лекарств и оборудования? Готов ли медперсонал?

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