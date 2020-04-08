Нур-Султан, , 11:21 — REGNUM США планируют наращивать двустороннее сотрудничество с Казахстаном в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщили 8 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Госдепа США провели телефонный разговор. Стороны обсудили совместные действия по борьбе с распространением коронавируса.

Собеседники договорились наращивать стратегическое партнерство, а также сотрудничество в деле сохранения стабильности и безопасности в Туркестане.

Напомним, 4 апреля посол США в Казахстане Уильям Мозер заявил, что американские компании проявляют интерес к сельскому хозяйстве республики.

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