Нур-Султан, 8 апреля 2020, 11:21 — REGNUM США планируют наращивать двустороннее сотрудничество с Казахстаном в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщили 8 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Госдепа США провели телефонный разговор. Стороны обсудили совместные действия по борьбе с распространением коронавируса.
Собеседники договорились наращивать стратегическое партнерство, а также сотрудничество в деле сохранения стабильности и безопасности в Туркестане.
Напомним, 4 апреля посол США в Казахстане Уильям Мозер заявил, что американские компании проявляют интерес к сельскому хозяйстве республики.
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