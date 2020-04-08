Киев, , 11:16 — REGNUM На Украине обсуждают ситуацию в Николаевской области страны — это единственный регион, где до сих пор нет лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-10, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 апреля.

Накануне вечером этот вопрос обсуждался в ходе селекторного совещания президента Зеленского с руководителями областных государственных администраций и мэрами крупных городов.

Глава Николаевской облгосадминистрации сообщил, что в настоящий момент в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус — но пока ни один тест не показал положительного результата.

Участники совещания решили направить в регион проверку из министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич в своем комментарии подтвердил, что Киев подозревает, что в городе делают что-то неправильно и, возможно даже, скрывают реальную ситуацию с заболеванием коронавирусом.

«В конце этой или в начале следующей недели к нам приедет специальная комиссия специалистов, которая будет проверять наши действия. Мы их ждем, нам скрывать нечего», — заявил Сенкевич. Мэр добавил, что в Николаеве в последние дни ежесуточно умирают от 10 до 16 человек по разным причинам — «но этот уровень смертности ничем не отличается от прошлых лет».

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 8 апреля на Украине зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусом — рекордные 206 новых случаев за последние сутки. Всего в стране сейчас 1668 лабораторно подтвержденных случаевкоронавируса COVID-19, при этом 52 — летальных.

Николаев — крупный областной центр на юге Украины с населением почти 500 тыс. человек.