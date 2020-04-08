Вашингтон, , 11:12 — REGNUM

Американские послы «успешно» поработали на Украине, внеся свой вклад в её отрыв от России, но Крым они упустили, допустив серьёзнейший провал, и теперь придумывают безумные сценарии его «возвращения», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 апреля, комментируя совместное заявление трех бывших послов США на Украине.

Как сообщалось ранее, Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в своей публикации в издании NPR написали, что США должны попробовать воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и для «возвращения» Крыма Украине. В частности, предложено инициировать отмену одной части санкций в случае прекращения военного конфликта на Украине, другую — после «возвращения» Крыма.

«Американские послы каждый в своё время успешно, с американской точки зрения, поработали на Украине, внеся свой вклад в её отрыв от России и превращение во враждебное нам государство, надо отдать им должное. Вместе с тем Крым они упустили, и это их серьёзнейший провал.

Говоря о том, что они упустили Крым, я не имею в виду, конечно, действия России, позволившие в 2014 году не допустить в Крыму кровопролития и провести там честный референдум — эту тему должно было отработать посольство США в Москве. Я имею в виду бессилие и американских советников, и их подсоветных в соответствующих украинских государственных органах перед лицом сохранения в течение всех лет украинского безвременья в Крыму приверженности крымчан своей исконной исторической родине — России. Загасить, уничтожить русский дух в Крыму ни американцам, ни украинским шовинистам не удалось.

Теперь и те, и другие пытаются найти, с одной стороны, объяснения своему провалу, а с другой, — придумывают некие безумные сценарии «возвращения Крыма». Связь «возвращения Крыма» и коронавирусной инфекции из этого разряда.

В США в день от COVID-19 умирает более полутора тысяч человек, число заражённых превысило 400 тысяч. В Германии и Франции, которых они хотят привлечь к решению этой «задачи», более чем по 100 тысяч заражённых; смертность от COVID-19 во Франции одна из самых высоких в мире. В России соответствующие цифры выглядят так: 11 смертей 7 апреля и 7,5 тысяч инфицированных. И при этом американцы хотят «воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и возвращения Крыма Украине». Ну что это, как не помутнение мозгов ?