Махачкала, , 11:00 — REGNUM Бывший глава Чародинского района Дагестана Мухидин Магомедов, досрочно сложивший с себя полномочия в марте 2020 года, вновь избран руководителем муниципалитета на пятилетний срок. Депутаты районного собрания в ходе открытого голосования единогласно поддержали его кандидатуру, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе администрации района.

«В предстоящие пять лет работы ожидается немало. Это, прежде всего, улучшение электрохозяйства, состояние дорог, проведение водопроводов, социально-экономическое развитие, повышение благосостояния жителей и подъем сельского хозяйства», — отметил в своем выступлении вновь избранный глава района, поблагодарив депутатов за оказанное ему доверие.

Напомним, 47-летний Мухидин Магомедов работает в администрации Чародинского района с апреля 2014 года, до этого 17 лет служил в органах внутренних дел. Главой района был избран в декабре 2015 года, перед этим десять месяцев занимал эту должность в качестве временно исполняющего обязанности. В марте текущего года подал в отставку незадолго до истечения срока полномочий.

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