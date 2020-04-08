Москва, , 10:54 — REGNUM Выводы бывших послов США на Украине об увеличившихся шансах на «возвращение» Крыма Киеву в условиях пандемии не содержат логики. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, передаёт 8 апреля RT.

По его словам, представители США делают алогичные выводы. Заявления, касающиеся Крыма, не вписываются в логику текущего момента и противоречат складывающейся ситуации.

«Каким образом Крым может вернуться в связи с пандемией, я вообще даже не могу себе представить», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что бывшим послам стоит озаботиться обстановкой в их собственной стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшие послы США на Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что в условиях пандемии и экономического кризиса Россию можно будет заставить «вернуть» Киеву Крым и прекратить «агрессию» в Донбассе. Взамен США могут отменить антироссийские санкции.

Читайте также: Экс-послы США на Украине призвали использовать пандемию для давления на РФ