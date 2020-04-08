Киев, , 10:26 — REGNUM Депутату Верховной рады Украины Илье Киеве предъявили подозрение в избиении человека. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщили 8 апреля «Украинские новости».

«У него статус — подозреваемый с 3 апреля. Объявлено подозрение в офисе генерального прокурора, куда он прибыл самостоятельно», — рассказала она.

Кива отказался расписываться и получать документ, что было зафиксировано на видео. 6 апреля его вызвали к следователю, однако депутат проигнорировал вызов.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в январе 2020 года Илья Кива якобы подрался в одном из ресторанов Киева с неким Михаилом Майманом, который называет себя участником гражданской войны в Донбассе.

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